В Рязани полицейские остановили иностранца с поддельными «правами»

30-летнего мигранта остановили на Солотчинском посту ДПС для проверки документов. Подлинность водительского удостоверения мужчины вызвала сомнения у полицейских. Автоинспекторы отстранили водителя от управления, изъяли документ и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что удостоверение поддельное. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.

В Рязани полицейские остановили иностранца с поддельными «правами». Об этом сообщает региональное УМВД.

30-летнего мигранта остановили на Солотчинском посту ДПС для проверки документов. Подлинность водительского удостоверения мужчины вызвала сомнения у полицейских. Автоинспекторы отстранили водителя от управления, изъяли документ и направили на экспертизу.

Исследование подтвердило, что удостоверение поддельное.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.