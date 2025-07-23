В Рязани намерены продать разрушенный памятник «Дом священника Любомудрова»

Начальная цена — один рубль. Продадут здание на конкурсе. Среди условий по приватизации нежилого здания, площадью 186,2 квадрата: провести научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия; разработать проект реставрации; предусмотрены ремонт и содержание культурного объекта, а также установка информационной надписи и соответствующих обозначений. Все это будущий владелец здания должен будет сделать в течение пяти лет, при этом срок начала реконструкции — три года с момента с момента разработки проекта. План работ должен быть готов в течение двух первых лет после приобретения собственности.

В Рязани намерены продать разрушенный памятник культуры местного значения «Дом священника Любомудрова». Здание находится на улице Новослободской дом № 10, сообщили на комитете гордумы по экономразвитию, 23 июля.

Начальная цена — один рубль. Продадут здание на конкурсе.

Среди условий по приватизации нежилого здания, площадью 186,2 квадрата: провести научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия; разработать проект реставрации; предусмотрены ремонт и содержание культурного объекта, а также установка информационной надписи и соответствующих обозначений.

Все это будущий владелец здания должен будет сделать в течение пяти лет, при этом срок начала реконструкции — три года с момента с момента разработки проекта. План работ должен быть готов в течение двух первых лет после приобретения собственности.

Депутатов на комитете интересовало, что будет, если здание «внезапно сгорит». На это в мэрии ответили, что для этого здания и передают в собственность: чтобы владелец его в последующем восстанавливал и нес ответственность за возможные пожары и другие происшествия.