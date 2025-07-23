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Павел Малков: должны учитываться потребности жителей, задачи развития территории и сохранения красивейших мест, где родился и вырос поэт Есенин
Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе круглого стола на тему «О совершенствовании законодательства РФ об охране объектов культурного наследия». Заседание прошло на площадке Государственного музея-заповедника Есенина в селе Константиново.

Должны учитываться потребности жителей, задачи развития территории и сохранения красивейших мест, где родился и вырос поэт Сергей Есенин. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе круглого стола на тему «О совершенствовании законодательства РФ об охране объектов культурного наследия».

Заседание прошло на площадке Государственного музея-заповедника Есенина в селе Константиново.

«Самый злободневный вопрос — жесткие регламенты „Есенинской Руси“ на территории порядка 46 тысяч гектаров. Они затрагивают более 40 населенных пунктов и создают серьезные трудности для большого количества людей, предпринимателей. Нужен очень тонкий баланс. Должны быть учтены потребности жителей, развития территорий и задачи сохранения красивейших мест, где родился и вырос Сергей Есенин. Ведем серьезную научную работу, подготовили основу для того, чтобы сделать единые регламенты. Близки к тому, чтобы эту важнейшую работу завершить. Рассчитываем на поддержку и ждем принятия ряда законодательных решений, необходимых для развития культурного наследия региона», — сказал Павел Малков.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что в Рязанской области находятся более 3 тысяч объектов культурного и археологического наследия. Регион стал одним из пилотных регионов для реализации программы льготного кредитования проектов, направленных на сохранение ОКН. «Мы видим большую просветительскую, нравственную, воспитательную ценность деятельности по сохранению наследия Есенина, в целом историко-культурного достояния нашей страны. Мы будем рекомендовать инициативы Рязанской области по сохранению объектов культурного наследия к использованию в других регионах», — отметила Лилия Гумерова.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение вопросов правового регулирования деятельности, инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы. Был представлен опыт региона по восстановлению Рязанской ВДНХ — знакового объекта в областном центре, план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Сергея Есенина и 60-летию со дня создания Государственного музея-заповедника в Константинове. Для участников заседания организовали экскурсию по есенинским местам, также они приняли участие в высадке деревьев и кустарников в рамках ежегодного озеленения территория музея.