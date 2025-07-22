В Касимовском округе произошел пожар в жилом доме

21 июля горел жилой дом в деревне Ардабьево Касимовского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 8:14. На место происшествия выехали 20 человек личного состава и 7 единиц техники, включая инженерные машины. В результате пожара повреждены как жилой дом, так и хозяйственная постройка, общая площадь повреждений составила 78 квадратных метров. Пожарные быстро отреагировали на вызов и предприняли все необходимые меры для ликвидации огня.