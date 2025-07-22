«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую облдуму
Общерегиональный список возглавили Григорий Парсентьев и Александр Аверин. Всего в него попали 76 человек, двоих в процессе заверения исключили. В число кандидатов по одномандатным округам вошли 16 человек.
Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую облдуму. Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками.
Общерегиональный список возглавили Григорий Парсентьев и Александр Аверин. Всего в него попали 76 человек, двоих в процессе заверения исключили.
В число 16 кандидатов по одномандатным округам вошли:
- Светлана Молодцова (округ № 2),
- Игорь Морозов (округ № 3),
- Юрий Сергеев (округ № 4),
- Павел Борзиков (округ № 5),
- Ксения Фетисова (округ № 6),
- Сергей Рыбкин (округ № 8),
- Андрей Тупиков (округ № 11),
- Игорь Шмелев (округ № 12),
- Александр Шерин (округ № 13),
- Денис Генералов (округ № 14),
- Николай Руге (округ № 15),
- Сергей Шаров (округ № 16),
- Сергей Зеленков (округ № 17),
- Павел Михеев (округ № 18),
- Григорий Калашников (округ № 19),
- Даниил Суфранович (округ № 20).
Облизбирком также разрешил партии открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.
Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.