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«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую облдуму
Общерегиональный список возглавили Григорий Парсентьев и Александр Аверин. Всего в него попали 76 человек, двоих в процессе заверения исключили. В число кандидатов по одномандатным округам вошли 16 человек.

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую облдуму. Региональный избирком опубликовал соответствующие постановления с заверенными списками.

Общерегиональный список возглавили Григорий Парсентьев и Александр Аверин. Всего в него попали 76 человек, двоих в процессе заверения исключили.

В число 16 кандидатов по одномандатным округам вошли:

  • Светлана Молодцова (округ № 2),
  • Игорь Морозов (округ № 3),
  • Юрий Сергеев (округ № 4),
  • Павел Борзиков (округ № 5),
  • Ксения Фетисова (округ № 6),
  • Сергей Рыбкин (округ № 8),
  • Андрей Тупиков (округ № 11),
  • Игорь Шмелев (округ № 12),
  • Александр Шерин (округ № 13),
  • Денис Генералов (округ № 14),
  • Николай Руге (округ № 15),
  • Сергей Шаров (округ № 16),
  • Сергей Зеленков (округ № 17),
  • Павел Михеев (округ № 18),
  • Григорий Калашников (округ № 19),
  • Даниил Суфранович (округ № 20).

Облизбирком также разрешил партии открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании.

Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.