«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула своих кандидатов на выборы в рязанскую облдуму

Общерегиональный список возглавили Григорий Парсентьев и Александр Аверин. Всего в него попали 76 человек, двоих в процессе заверения исключили. В число кандидатов по одномандатным округам вошли 16 человек.