Ночью в поселке Пителино сгорел гараж

В ночь на 22 июля в рабочем поселке Пителино произошел пожар на улице Павлова. Об этом сообщает ИД «Пресса». Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ЕДДС в 0:30. На место происшествия выехали две пожарные машины и пять бойцов пожарных расчетов ПСЧ-32. По словам Дмитрия Сердцева, начальника ПСЧ-32, огонь полностью уничтожил деревянный гараж размером шесть на четыре метра. Кроме того, кирпичный гараж такого же размера получил повреждения кровли. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба.

В ночь на 22 июля в рабочем поселке Пителино произошел пожар на улице Павлова. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ЕДДС в 0:30. На место происшествия выехали две пожарные машины и пять бойцов пожарных расчетов ПСЧ-32.

По словам Дмитрия Сердцева, начальника ПСЧ-32, огонь полностью уничтожил деревянный гараж размером шесть на четыре метра. Кроме того, кирпичный гараж такого же размера получил повреждения кровли. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба.

Фото: ИД «Пресса»