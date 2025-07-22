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Губернатор Павел Малков: нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение
Малков подчеркнул, что такая федеральная поддержка крайне значима для развития Рязанской области и повышения качества жизни людей. По словам главы региона, с начала года в регионе отремонтировано 33 объекта учреждений здравоохранения, поступило 265 единиц современного медицинского оборудования. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию 22 современных фельдшерско-акушерских пункта.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение. Об этом заявил губернатор Павел Малков, сообщая о реализации в регионе данного национального проекта и использовании его инструментов для системного развития сферы здравоохранения.

Губернатор отметил, что благодаря национальным проектам регион получает беспрецедентные возможности по всем направлениям. Особое внимание уделяется развитию здравоохранения.

«Реализация национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ позволяет серьезно развивать нашу медицину. В регионе идет строительство новых объектов, в том числе ФАПов, ремонт поликлиник и больниц. Оснащаем клиники самым современным оборудованием. Внедряем новые технологии лечения», — сказал он.

Малков подчеркнул, что такая федеральная поддержка крайне значима для развития Рязанской области и повышения качества жизни людей.

По словам главы региона, с начала года в регионе отремонтировано 33 объекта учреждений здравоохранения, поступило 265 единиц современного медицинского оборудования. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию 22 современных фельдшерско-акушерских пункта.