В Солотче горел дом престарелых

В Солотче произошел пожар в доме престарелых, который уничтожил здание учреждения. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский вестник». Пожарные оперативно прибыли на место и смогли ликвидировать огонь. Уточняется, что пострадавших нет. По словам местных жителей, после инцидента подопечные дома без помощи бродят по лесу.