В Рязанской области произошло два лесных пожара

14 июля лесной пожар зафиксировали на территории Солотчинского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 0,3 га.19 июля лес загорелся в Сасовском округе. Площадь, пройденная огнем, также составила 0,3 га. В минприроды отметили, что предположительной причиной пожаров стала гроза. С начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 24 лесных пожара общей площадью 124,02 га.