В Рязани 46-ой маршрут начали обслуживать автобусы

Городской автопарк Рязани пополнился новыми низкопольными автобусами среднего класса. Об этом сообщила мэрия города у себя на официальном сайте. В рамках обновления общественного транспорта было поставлено 20 единиц техники, каждая из которых вмещает не менее 52 пассажиров. По информации МУП «УРТ», маршрут № 46, который соединяет два новых микрорайона — Семчино и Олимпийский городок, стал одним из самых загруженных в городе. В связи с этим было принято решение перевести его с малого класса на средний, начиная с 21 июля на маршруте будут курсировать 19 новых автобусов. Все новые транспортные средства оборудованы системами кондиционирования воздуха и имеют низкий пол, что значительно упрощает доступ для маломобильных граждан. Заместитель директора МУП «УРТ» Татьяна Макушкина отметила, что на данном маршруте будут действовать все предусмотренные городские и федеральные льготы, включая пересадочный тариф.

Городской автопарк Рязани пополнился новыми низкопольными автобусами среднего класса. Об этом сообщила мэрия города у себя на официальном сайте.

В рамках обновления общественного транспорта было поставлено 20 единиц техники, каждая из которых вмещает не менее 52 пассажиров.

По информации МУП «УРТ», маршрут № 46, который соединяет два новых микрорайона — Семчино и Олимпийский городок, стал одним из самых загруженных в городе. В связи с этим было принято решение перевести его с малого класса на средний, начиная с 21 июля на маршруте будут курсировать 19 новых автобусов.

Все новые транспортные средства оборудованы системами кондиционирования воздуха и имеют низкий пол, что значительно упрощает доступ для маломобильных граждан. Заместитель директора МУП «УРТ» Татьяна Макушкина отметила, что на данном маршруте будут действовать все предусмотренные городские и федеральные льготы, включая пересадочный тариф.