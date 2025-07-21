В России вырос спрос на противозачаточные препараты

Продажи гормональных контрацептивов в России увеличились на 7% за первые пять месяцев 2025 года, согласно данным аналитической компании RNC Pharma. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В период с января по май в аптеках было реализовано 8,9 миллиона упаковок препаратов на сумму 13,9 миллиарда рублей. Региональная структура спроса на гормональные контрацептивы демонстрирует значительные колебания. Наибольший рост зафиксирован в Чеченской Республике (+23%), а также в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8%) областях. В то же время, в Ингушетии продажи снизились на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области — на 3,6%. Пероральные контрацептивы составляют более 85% рынка. Их продажи выросли на 5% в упаковках и на 11% в денежном выражении. Эксперты отмечают, что тенденция к увеличению спроса наблюдается с 2022 года. Причинами этого являются не только отказ от деторождения, но и переход от барьерных методов контрацепции к гормональным. Гинеколог Алексей Черников подчеркнул, что гормональные препараты часто используются не только для предотвращения беременности, но и для регулировки менструального цикла, уменьшения болей и лечения акне. Он отметил, что женщины стали менее опасаться использования гормональных средств, что является положительным знаком. В то же время министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что средний возраст матерей в России возрос до 26,2 года, что может иметь риски для репродуктивного здоровья. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что молодые люди все чаще откладывают рождение детей из-за стремления к карьере и финансовой стабильности.

Продажи гормональных контрацептивов в России увеличились на 7% за первые пять месяцев 2025 года, согласно данным аналитической компании RNC Pharma. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В период с января по май в аптеках было реализовано 8,9 миллиона упаковок препаратов на сумму 13,9 миллиарда рублей.

Региональная структура спроса на гормональные контрацептивы демонстрирует значительные колебания. Наибольший рост зафиксирован в Чеченской Республике (+23%), а также в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8%) областях. В то же время, в Ингушетии продажи снизились на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области — на 3,6%.

Пероральные контрацептивы составляют более 85% рынка. Их продажи выросли на 5% в упаковках и на 11% в денежном выражении. Эксперты отмечают, что тенденция к увеличению спроса наблюдается с 2022 года. Причинами этого являются не только отказ от деторождения, но и переход от барьерных методов контрацепции к гормональным.

Гинеколог Алексей Черников подчеркнул, что гормональные препараты часто используются не только для предотвращения беременности, но и для регулировки менструального цикла, уменьшения болей и лечения акне. Он отметил, что женщины стали менее опасаться использования гормональных средств, что является положительным знаком.

В то же время министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что средний возраст матерей в России возрос до 26,2 года, что может иметь риски для репродуктивного здоровья. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что молодые люди все чаще откладывают рождение детей из-за стремления к карьере и финансовой стабильности.