Появились подробности пожара в солотчинском реабилитационном центре

Отмечается, что загорелся частный реабилитационный центр. По данным МЧС, частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Из центра эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны. Всех пациентов доставят в рязанские больницы, где их осмотрят врачи.