Появились подробности пожара в солотчинском реабилитационном центре
Отмечается, что загорелся частный реабилитационный центр. По данным МЧС, частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Из центра эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны. Всех пациентов доставят в рязанские больницы, где их осмотрят врачи.
В МЧС сообщили подробности пожара в Солотче. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пишет ИД «Пресса», загорелся реабилитационный центр.
По данным МЧС, частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь горения составила 200 квадратных метров.
Из центра эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны.
Их доставят в рязанские больницы, где их осмотрят врачи.