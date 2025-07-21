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Появились подробности пожара в солотчинском реабилитационном центре
Отмечается, что загорелся частный реабилитационный центр. По данным МЧС, частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Из центра эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны. Всех пациентов доставят в рязанские больницы, где их осмотрят врачи.

В МЧС сообщили подробности пожара в Солотче. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пишет ИД «Пресса», загорелся реабилитационный центр.

По данным МЧС, частный дом тушили 30 пожарных и девять единиц техники. Площадь горения составила 200 квадратных метров.

Из центра эвакуировали 28 пожилых пациентов из разных регионов страны.

Их доставят в рязанские больницы, где их осмотрят врачи.