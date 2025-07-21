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Россиянам рассказали, чем ИИ может помочь в быту
Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, активно внедряясь в различные сферы. Современные технологии используются для перевода текстов, составления предложений и обучения иностранным языкам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на IT-эксперта Андрея Раевского. Нейросети также находят применение в навигации, оптимизируя маршруты и предсказывая время в пути. Кроме того, ИИ значительно улучшает финансовые процессы. Встроенные в банковские приложения системы анализируют расходы пользователей, помогая им экономить деньги. Голосовые ассистенты на мобильных устройствах информируют о погоде и выполняют ряд мелких задач, распознавая голос владельца. Умные колонки с голосовым управлением могут воспроизводить музыку, ставить таймеры и даже управлять бытовыми приборами, такими как чайники и освещение. Также создатели цифрового контента активно используют нейросети для генерации изображений и разработки дизайн-проектов. В завершение Раевский отметил, что ИИ значительно упрощает процесс поиска информации, что особенно важно для студентов.

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, активно внедряясь в различные сферы. Современные технологии используются для перевода текстов, составления предложений и обучения иностранным языкам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на IT-эксперта Андрея Раевского.

Нейросети также находят применение в навигации, оптимизируя маршруты и предсказывая время в пути.

Кроме того, ИИ значительно улучшает финансовые процессы. Встроенные в банковские приложения системы анализируют расходы пользователей, помогая им экономить деньги. Голосовые ассистенты на мобильных устройствах информируют о погоде и выполняют ряд мелких задач, распознавая голос владельца.

Умные колонки с голосовым управлением могут воспроизводить музыку, ставить таймеры и даже управлять бытовыми приборами, такими как чайники и освещение. Также создатели цифрового контента активно используют нейросети для генерации изображений и разработки дизайн-проектов. В завершение Раевский отметил, что ИИ значительно упрощает процесс поиска информации, что особенно важно для студентов.

Фото: Шедеврум