Россиянам назвали счастливчиков, которых ждет повышение зарплат

В 2025 году работники бюджетных профессий могут рассчитывать на индексацию зарплат на уровне 13,2%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на адвоката по гражданским и уголовным делам московской коллегии адвокатов «Град» Олега Кима. Он уточнил, что повышение коснется работников социальной сферы, включая учителей, воспитателей, медицинских работников, а также сотрудников культурных учреждений, МЧС и силовых структур. По словам Кима, индексация зарплат будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ, который обязывает работодателей повышать заработную плату указанным категориям граждан. Однако ситуация в частном секторе выглядит менее оптимистично: согласно данным, доля компаний, планирующих увеличить зарплаты в 2025 году, сократилась с 84% до 71%, а медианное значение ожидаемого повышения упало с 8,4% до 5,3%. Адвокат также отметил, что количество работодателей, намеренных сократить штат, возросло до 11,5%, что указывает на негативные тенденции в экономике. Основными факторами этого являются снижение потребительского и корпоративного спроса, увеличение затрат на производство и замедление деловой активности. Специалисты Центробанка предполагают, что индексация зарплат поможет снизить инфляционное давление, однако требования к эффективности труда будут расти.

В 2025 году работники бюджетных профессий могут рассчитывать на индексацию зарплат на уровне 13,2%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на адвоката по гражданским и уголовным делам московской коллегии адвокатов «Град» Олега Кима.

Он уточнил, что повышение коснется работников социальной сферы, включая учителей, воспитателей, медицинских работников, а также сотрудников культурных учреждений, МЧС и силовых структур.

По словам Кима, индексация зарплат будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ, который обязывает работодателей повышать заработную плату указанным категориям граждан. Однако ситуация в частном секторе выглядит менее оптимистично: согласно данным, доля компаний, планирующих увеличить зарплаты в 2025 году, сократилась с 84% до 71%, а медианное значение ожидаемого повышения упало с 8,4% до 5,3%.

Адвокат также отметил, что количество работодателей, намеренных сократить штат, возросло до 11,5%, что указывает на негативные тенденции в экономике. Основными факторами этого являются снижение потребительского и корпоративного спроса, увеличение затрат на производство и замедление деловой активности. Специалисты Центробанка предполагают, что индексация зарплат поможет снизить инфляционное давление, однако требования к эффективности труда будут расти.