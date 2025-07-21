Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии с начала августа

С 1 августа 2025 года в России начнется ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. По словам эксперта, прибавку получат граждане, которые официально трудились в 2024 году, при этом работодатели должны были уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Размер доплаты будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных в течение года, но по закону учитываются не более трех баллов. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составит 145 рублей 69 копеек, что означает, что максимальная прибавка не превысит 437 рублей, а минимальная составит 145 рублей 69 копеек. Обновленный размер пенсии начнет выплачиваться с августа 2025 года. Кроме того, Сафонов отметил, что дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, достигших 80 лет. Для них полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии по старости, которая составит 17 815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают ежемесячную надбавку за уход в размере 1 314 рублей (без учета региональных коэффициентов). Корректировка пенсий в августе затронет и другие категории граждан, включая шахтеров и членов летных экипажей. Размер их ежемесячных доплат будет зависеть от поступлений в специальные фонды, формируемые за счет отраслевых взносов работодателей.

С 1 августа 2025 года в России начнется ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

По словам эксперта, прибавку получат граждане, которые официально трудились в 2024 году, при этом работодатели должны были уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Размер доплаты будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных в течение года, но по закону учитываются не более трех баллов. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составит 145 рублей 69 копеек, что означает, что максимальная прибавка не превысит 437 рублей, а минимальная составит 145 рублей 69 копеек. Обновленный размер пенсии начнет выплачиваться с августа 2025 года.

Кроме того, Сафонов отметил, что дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, достигших 80 лет. Для них полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии по старости, которая составит 17 815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают ежемесячную надбавку за уход в размере 1 314 рублей (без учета региональных коэффициентов).

Корректировка пенсий в августе затронет и другие категории граждан, включая шахтеров и членов летных экипажей. Размер их ежемесячных доплат будет зависеть от поступлений в специальные фонды, формируемые за счет отраслевых взносов работодателей.