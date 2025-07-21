Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 21/07 15:30
Нал. EUR 91.96 / 92.00 21/07 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 739
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 758
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 722
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 763
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Малков поручил пристально следить за стройками в Рязанской области
Малков отметил, что Рязанская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по развитию, что подтверждается положительной оценкой со стороны заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Губернатор напомнил, что три года назад область находилась в красной зоне, и значительные усилия вложили для исправления ситуации. «Таких масштабов не было еще в истории современной Рязани. Многое удалось сделать, но впереди намного больше работы. Поручение для всех министерств и ведомств, муниципалитетов: обеспечить пристальное внимание каждому объекту, где идут ремонтные работы», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор Павел Малков поручил уделять особое внимание каждому объекту, строящемуся или ремонтируемому в регионе. Это произошло на заседании правительства Рязанской области 21 июля.

Малков отметил, что Рязанская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по развитию, что подтверждается положительной оценкой со стороны заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, который похвалил работу региона за системность и качество.

Губернатор напомнил, что три года назад область находилась в красной зоне, и значительные усилия вложили для исправления ситуации.

«Таких масштабов не было еще в истории современной Рязани. Многое удалось сделать, но впереди намного больше работы. Поручение для всех министерств и ведомств, муниципалитетов: обеспечить пристальное внимание каждому объекту, где идут ремонтные работы. Уже надо дальше планировать по объектам на несколько лет вперед. Нужен обязательный контроль всех гарантийных обязательств», — подчеркнул Павел Малков.