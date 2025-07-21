Малков поручил пристально следить за стройками в Рязанской области

Малков отметил, что Рязанская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по развитию, что подтверждается положительной оценкой со стороны заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Губернатор напомнил, что три года назад область находилась в красной зоне, и значительные усилия вложили для исправления ситуации. «Таких масштабов не было еще в истории современной Рязани. Многое удалось сделать, но впереди намного больше работы. Поручение для всех министерств и ведомств, муниципалитетов: обеспечить пристальное внимание каждому объекту, где идут ремонтные работы», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор Павел Малков поручил уделять особое внимание каждому объекту, строящемуся или ремонтируемому в регионе. Это произошло на заседании правительства Рязанской области 21 июля.

Малков отметил, что Рязанская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по развитию, что подтверждается положительной оценкой со стороны заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, который похвалил работу региона за системность и качество.

Губернатор напомнил, что три года назад область находилась в красной зоне, и значительные усилия вложили для исправления ситуации.

«Таких масштабов не было еще в истории современной Рязани. Многое удалось сделать, но впереди намного больше работы. Поручение для всех министерств и ведомств, муниципалитетов: обеспечить пристальное внимание каждому объекту, где идут ремонтные работы. Уже надо дальше планировать по объектам на несколько лет вперед. Нужен обязательный контроль всех гарантийных обязательств», — подчеркнул Павел Малков.