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Дуров предупредил пользователей Telegram о новой мошеннической схеме с подарками
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале предупредил пользователей о новой схеме мошенничества, связанной с подарками и юзернеймами в приложении. Он сообщил, что редкие подарки, а также уникальные имена пользователей, которые ранее можно было приобрести за несколько долларов, теперь могут продаваться за суммы свыше $100 тыс. Дуров отметил, что мошенники используют шантаж, пытаясь заставить пользователей отдавать свои ценные коллекционные предметы. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда каналы вымогают деньги, угрожая раскрытием личной информации или конфиденциальных данных. Основатель Telegram подчеркнул, что подобные действия являются аморальными и незаконными, и призвал пользователей сообщать о подобных инцидентах. Также он отметил, что мошенники начали использовать имя мессенджера MAX в новых схемах обмана. Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сервиса, и убеждают их активировать «аккаунт безопасности». Под предлогом защиты данных они просят продиктовать код из СМС от «Госуслуг», ссылаясь на интеграцию мессенджера с государственными сервисами.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале предупредил пользователей о новой схеме мошенничества, связанной с подарками и юзернеймами в приложении. Он сообщил, что редкие подарки, а также уникальные имена пользователей, которые ранее можно было приобрести за несколько долларов, теперь могут продаваться за суммы свыше $100 тыс.

Дуров отметил, что мошенники используют шантаж, пытаясь заставить пользователей отдавать свои ценные коллекционные предметы. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда каналы вымогают деньги, угрожая раскрытием личной информации или конфиденциальных данных. Основатель Telegram подчеркнул, что подобные действия являются аморальными и незаконными, и призвал пользователей сообщать о подобных инцидентах.

Также он отметил, что мошенники начали использовать имя мессенджера MAX в новых схемах обмана. Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сервиса, и убеждают их активировать «аккаунт безопасности». Под предлогом защиты данных они просят продиктовать код из СМС от «Госуслуг», ссылаясь на интеграцию мессенджера с государственными сервисами.