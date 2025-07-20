Рязанцы пожаловались на двухметровый сухостой на улице Зубковой
Отмечается, что высокая трава около дома № 10 Б стоит не первый год. «Проходит тротуар, люди идут до остановки, а там сухостой и трава по пояс», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на двухметровый сухостой на улице Зубковой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Отмечается, что высокая трава около дома № 10 Б стоит не первый год.
«Проходит тротуар, люди идут до остановки, а там сухостой и трава по пояс», — написал автор.