Женщина и ребенок погибли в массовом ДТП под Оренбургом

Женщина и ребенок погибли в массовом ДТП под Оренбургом. Об этом сообщает издание Orenday .

Трагедия произошла 30 июня на Загородном шоссе. Столкнулись три автомобиля: Scania, Hyundai и «ГАЗель».

Отмечается, что от удара грузовик, подмяв под себя легковушку, слетел вместе с ней с трассы в пропасть. 44-летняя оренбурженка и ее семилетняя дочь, которые ехали в легковушке, погибли в машине скорой.

По данным издания, погибшая была многодетной матерью, у нее остались еще двое детей.