Женщина и ребенок погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Женщина и ребенок погибли в массовом ДТП под Оренбургом. Об этом сообщает издание
Трагедия произошла 30 июня на Загородном шоссе. Столкнулись три автомобиля: Scania, Hyundai и «ГАЗель».
Отмечается, что от удара грузовик, подмяв под себя легковушку, слетел вместе с ней с трассы в пропасть. 44-летняя оренбурженка и ее семилетняя дочь, которые ехали в легковушке, погибли в машине скорой.
По данным издания, погибшая была многодетной матерью, у нее остались еще двое детей.