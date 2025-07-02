В центре Рязани появится еще одна платная парковка

В центре Рязани появится еще один участок с платной парковкой. Соответствующие изменения в постановление мэрии опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Согласно изменениям, в зону платной парковки входит участок на улице Вокзальной от дома № 6 до дома № 16. Напомним, в апреле сообщалось, что В Рязани парковки появятся в районе дома № 6 на улице Вокзальной (напротив рынка) и около гимназии № 2 на улице Некрасова. Депутат рязанской городской думы Максим Мустафин обращал внимание, что решение вопроса с многоуровневыми парковками в центре Рязани тянется годами.

В центре Рязани появится еще один участок с платной парковкой. Соответствующие изменения в постановление мэрии опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно изменениям, в зону платной парковки входит участок на улице Вокзальной от дома № 6 до дома № 16.

Напомним, в апреле сообщалось, что В Рязани парковки появятся в районе дома № 6 на улице Вокзальной (напротив рынка) и около гимназии № 2 на улице Некрасова.

Депутат рязанской городской думы Максим Мустафин обращал внимание, что решение вопроса с многоуровневыми парковками в центре Рязани тянется годами.