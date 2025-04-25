В Рязани появятся две новые парковки
Парковки появятся в районе дома № 6 на улице Вокзальной (напротив рынка) и около гимназии № 2 на улице Некрасова. Отмечается, что для их обустройства из городского бюджета выделили 7,3 и 6,9 млн. соответственно. Подрядчика для выполнения работ должны выбрать 6 мая. Парковки должны обустроить до 15 июля 2025 года.
В Рязани появятся две новые парковки. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.
Парковки появятся в районе дома № 6 на улице Вокзальной (напротив рынка) и около гимназии № 2 на улице Некрасова.
Отмечается, что для их обустройства из городского бюджета выделили 7,3 и 6,9 млн. соответственно. Подрядчика для выполнения работ должны выбрать 6 мая.
Парковки должны обустроить до 15 июля 2025 года.