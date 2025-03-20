Стало известно, где планируют построить многоуровневые парковки в Рязани

По мнению прокуратуры, норма по парковочным местам в городе не выполнена. Представители администрации заявили, что создание многоуровневых парковок, тем более подземных, требует больших капиталовложений. На это депутат Роман Худяков предложил возможное решение проблемы. По его мнению, можно взять пример с рязанских торгово-развлекательных центров. В ТЦ «Малина» есть практика помесячной аренды парковки — собственники центров получают большую экономическую выгоду. Он заявил, что «вполне реально» предоставить похожий проект инвесторам, чтобы создать многоуровневую парковку в центре Рязани."Две площадки для реализации: на привокзальной площади Рязань-1 и близ Новослободского сквера, где находится Рязаньвест. Надо предлагать эти площадки инвесторам, можно поручить администрации взвесить эту ситуацию. На обеих площадках экономическая модель будет работать, выгода будет", — сказал депутат. По итогам обсуждения депутаты поручили подготовить администрации проект разработки многоуровневых парковок в каждом районе города, начиная с вышеназванных территорий, а также вновь предоставить информацию по многоуровневым парковкам в городе.

Депутат рязанской городской думы Максим Мустафин возмутился тем, что решение вопроса с многоуровневыми парковками в центре Рязани тянется годами. Об этом он заявил на комитете по вопросам ЖКХ в четверг, 20 марта.

Он заметил, что, по мнению прокуратуры, норма по парковочным местам в городе не выполнена.

Представители администрации заявили, что создание многоуровневых парковок, тем более подземных, требует больших капиталовложений.

На это депутат Роман Худяков предложил возможное решение проблемы. По его мнению, можно взять пример с рязанских торгово-развлекательных центров. В ТЦ «Малина» есть практика помесячной аренды парковки — собственники центров получают большую экономическую выгоду. Он заявил, что «вполне реально» предоставить похожий проект инвесторам, чтобы создать многоуровневую парковку в центре Рязани.

«Две площадки для реализации: на привокзальной площади Рязань-1 и близ Новослободского сквера, где находится Рязаньвест. Надо предлагать эти площадки инвесторам, можно поручить администрации взвесить эту ситуацию. На обеих площадках экономическая модель будет работать, выгода будет», — сказал депутат.

По итогам обсуждения депутаты поручили подготовить администрации проект разработки многоуровневых парковок в каждом районе города, начиная с вышеназванных территорий, а также вновь предоставить информацию по многоуровневым парковкам в городе.

Напомним, летом 2024 года гордума обсуждала возможность создания семи многоуровневых парковок в Рязани. В числе возможных мест для размещения парковок назывались территории привокзальной площади Рязань-1, улиц Радищева, Кальной, Семинарской, Земнухова, проезда Завражного, Новослободского сквера.