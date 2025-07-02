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Рязанцев предупредили о грибах, яд которых остается опасен даже после варки
Рязанцам рассказали о том, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными для здоровья даже после термической обработки. Об этом сообщают NEWS.ru со ссылкой на врача-терапевта Красногорской больницы Екатерину Сысоеву. Специалист отметила, что токсины этих грибов не разрушаются при высоких температурах, что делает их крайне опасными для потребления. Сысоева подчеркнула, что некоторые грибы сохраняют свою токсичность независимо от способа приготовления. Например, молекулы бледной поганки, содержащей аматоксины и фаллоидины, разрушающие клетки печени, остаются активными даже при температуре 100 и 200 градусов. Мухомор также представляет серьезную угрозу благодаря содержанию мускарина, который может вызывать галлюцинации и судорожный синдром, особенно у детей. Кроме того, врач обратила внимание на менее известный гриб — галерину окаймленную, которую часто путают с опятами. Этот гриб, как и волоконница Патуйяра, содержит мускарин в значительных количествах и абсолютно не пригоден для употребления. Сысоева призвала всех грибников быть особенно внимательными и осторожными при сборе грибов. Женщина заключила, что в случае подозрения на отравление грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сохранить остатки грибов для анализа и избегать самолечения.

Рязанцам рассказали о том, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными для здоровья даже после термической обработки. Об этом сообщают NEWS.ru со ссылкой на врача-терапевта Красногорской больницы Екатерину Сысоеву.

Специалист отметила, что токсины этих грибов не разрушаются при высоких температурах, что делает их крайне опасными для потребления.

Сысоева подчеркнула, что некоторые грибы сохраняют свою токсичность независимо от способа приготовления. Например, молекулы бледной поганки, содержащей аматоксины и фаллоидины, разрушающие клетки печени, остаются активными даже при температуре 100 и 200 градусов. Мухомор также представляет серьезную угрозу благодаря содержанию мускарина, который может вызывать галлюцинации и судорожный синдром, особенно у детей.

Кроме того, врач обратила внимание на менее известный гриб — галерину окаймленную, которую часто путают с опятами. Этот гриб, как и волоконница Патуйяра, содержит мускарин в значительных количествах и абсолютно не пригоден для употребления. Сысоева призвала всех грибников быть особенно внимательными и осторожными при сборе грибов.

Женщина заключила, что в случае подозрения на отравление грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сохранить остатки грибов для анализа и избегать самолечения.