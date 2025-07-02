Россиянам рассказали, насколько подорожали авиабилеты этим летом

В августе 2023 года средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России по минимальному тарифу без багажа увеличилась на 4,4% по сравнению с июлем. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Ранее, в течение нескольких месяцев, цены на авиабилеты росли значительно быстрее, увеличиваясь на 12-14% ежемесячно. По данным аналитической службы АТОР, в августе также наблюдалось повышение цен на билеты с багажом — на 3,7%. При этом динамика изменения цен оказалась разнонаправленной: в то время как перелеты из Сибири и Урала подорожали, из Москвы и Санкт-Петербурга в целом стали дешевле. Наибольшее подорожание наблюдалось на маршрутах «туда-обратно» до Калининграда, где стоимость билетов выросла на 23,8%. В то же время перелеты в Сочи подорожали всего на 5,1%, что объясняется ростом цен на обратные рейсы с курорта на 8,1%. Самым дорогим направлением августа стал перелет между Калининградом и Новосибирском. Минимальная стоимость билета без багажа составляет 45 тысяч рублей, а с багажом — около 57 тысяч рублей.

В августе 2023 года средняя стоимость авиабилетов между крупнейшими аэропортами России по минимальному тарифу без багажа увеличилась на 4,4% по сравнению с июлем. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ранее, в течение нескольких месяцев, цены на авиабилеты росли значительно быстрее, увеличиваясь на 12-14% ежемесячно.

По данным аналитической службы АТОР, в августе также наблюдалось повышение цен на билеты с багажом — на 3,7%. При этом динамика изменения цен оказалась разнонаправленной: в то время как перелеты из Сибири и Урала подорожали, из Москвы и Санкт-Петербурга в целом стали дешевле.

Наибольшее подорожание наблюдалось на маршрутах «туда-обратно» до Калининграда, где стоимость билетов выросла на 23,8%. В то же время перелеты в Сочи подорожали всего на 5,1%, что объясняется ростом цен на обратные рейсы с курорта на 8,1%.

Самым дорогим направлением августа стал перелет между Калининградом и Новосибирском. Минимальная стоимость билета без багажа составляет 45 тысяч рублей, а с багажом — около 57 тысяч рублей.