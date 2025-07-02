Минпромторг отказался от дополнительной индексации утильсбора на автомобили

Напомним, утильсбор на авто и прицепы был проиндексирован с января на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта — от возраста и массы. В Минпромторге заявили, что не видят смысла в дополнительной индексации налога.

Минпромторг отказался от дополнительной индексации утильсбора на автомобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Алиханова.

Напомним, утильсбор на авто и прицепы был проиндексирован с января на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта — от возраста и массы.

В Минпромторге заявили, что не видят смысла в дополнительной индексации налога.