Михаила Боярского выписали из больницы

Артиста выписали в среду, 02 июля. Отмечается, что сейчас Боярский находится дома. Напомним, Михаила Боярского госпитализировали 26 июня. Сообщалось, что артист обратился за медпомощью из-за сильных болей в ногах. Во время ходьбы у него сводило икроножные мышцы.