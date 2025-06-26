Mash: Михаила Боярского экстренно госпитализировали
По данным портала, артиста направили в отделение сосудистой кардиологии санкт-петербургской больницы. По предварительной информации, причина — проблемы с сердцем. Отмечается, что Боярский добрался сам, но с плохим самочувствием. Ранее артиста уже госпитализировали из-за падения на сцене.
Михаила Боярского экстренно госпитализировали. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным портала, артиста направили в отделение сосудистой кардиологии санкт-петербургской больницы. По предварительной информации, причина — проблемы с сердцем.
Отмечается, что Боярский добрался сам, но с плохим самочувствием.
Ранее артиста уже госпитализировали из-за падения на сцене.