Названа причина госпитализации Михаила Боярского

По данным «Mash», артист обратился за медпомощью из-за сильных болей в ногах. Во время ходьбы у него сводило икроножные мышцы. Отмечается, что ранее 75-летнему актеру поставили специальный каркас для нормализации кровообращения и уменьшения боли. После операции начались осложнения — забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил диабет. Ранее сообщалось, что актер сам обратился в больницу из-за плохого самочувствия.

Названа причина госпитализации Михаила Боярского. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

По данным портала, артист обратился за медпомощью из-за сильных болей в ногах. Во время ходьбы у него сводило икроножные мышцы.

Отмечается, что ранее 75-летнему актеру поставили специальный каркас для нормализации кровообращения и уменьшения боли. После операции начались осложнения — забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил диабет.

Ранее сообщалось, что актер сам обратился в больницу из-за плохого самочувствия.