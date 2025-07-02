Компания Lego может вернуться в Россию
Производитель подал заявку на регистрацию своих товарных знаков. Речь идет об образовательном проекте. В список товаров, которые планируется производить и продавать в стране, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция. Напомним, Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России в июле 2022 года.
Компания Lego может вернуться в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
Производитель подал заявку на регистрацию своих товарных знаков. Речь идет об образовательном проекте. В список товаров, которые планируется производить и продавать в стране, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция.
Напомним, Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России в июле 2022 года.