Компания Lego может вернуться в Россию

Производитель подал заявку на регистрацию своих товарных знаков. Речь идет об образовательном проекте. В список товаров, которые планируется производить и продавать в стране, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция. Напомним, Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России в июле 2022 года.

Компания Lego может вернуться в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Производитель подал заявку на регистрацию своих товарных знаков. Речь идет об образовательном проекте. В список товаров, которые планируется производить и продавать в стране, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция.

Напомним, Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России в июле 2022 года.