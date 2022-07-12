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Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России
Ранее сообщалось, что сеть Lego в России приостановила работу части магазинов в России из-за отсутствия поставок.

Производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России — компанией «Мир кубиков». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Inventive Retail Group.

В компании подтвердили расторжение контракта. В сообщении отметили, что продолжат работать в категории конструкторов и развивающих игрушек.

Ранее сообщалось, что сеть Lego в России приостановила работу части магазинов в России из-за отсутствия поставок.