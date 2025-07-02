18-летнего курьера телефонных мошенников осудят за кражу денег у пенсионера из Рязани

По данным следствия, в мае 2025 года мошенники обманом заставили 83-летнего рязанца передать курьеру деньги, чтобы поместить их «в безопасное место». В18-летний житель Воронежской области представился пенсионеру инкассатором Росфинмониторинга и забрал у мужчины деньги в сумме 100 тыс. руб. и более 15 тыс. долларов наличными. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Рязани. Помимо этого, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с «курьера» суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

18-летнего курьера телефонных мошенников осудят за кражу денег у пенсионера из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2025 года мошенники обманом заставили 83-летнего рязанца передать курьеру деньги, чтобы поместить их «в безопасное место». В18-летний житель Воронежской области представился пенсионеру инкассатором Росфинмониторинга и забрал у мужчины деньги в сумме 100 тыс. руб. и более 15 тыс. долларов наличными.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Рязани. Помимо этого, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с «курьера» суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.