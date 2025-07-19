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В рязанском Лесопарке прошли рыцарские бои
19 июля в Лесопарке прошел исторический фестиваль, где посетители смогли окунуться в атмосферу средневековья. Фото и видео с мероприятия опубликован телеграм-канал рязанского лесопарка. Участники события не только демонстрировали рыцарские манеры, предлагая руку и сердце, но и активно участвовали в поединках. В схватках «рыцари» сражались на мечах. Также развлечения включали в себя средневековые игры, музыкальные выступления, мастер-классы.

19 июля в Лесопарке прошел исторический фестиваль, где посетители смогли окунуться в атмосферу средневековья. Фото и видео с мероприятия опубликован телеграм-канал рязанского лесопарка.

Участники события не только демонстрировали рыцарские манеры, предлагая руку и сердце, но и активно участвовали в поединках. В схватках «рыцари» сражались на мечах.

Также развлечения включали в себя средневековые игры, музыкальные выступления, мастер-классы.

Фото: Лесопарк Рязань