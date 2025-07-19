В Рязанской области в водоеме утонул Lexus

Авария случилась в поселке Ермишь. По данным свидетелей, водитель не справился с резким поворотом и съехал на прилив платины. «Водитель находится в коме, за его состоянием следят сасовские врачи», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.

В Рязанской области в водоеме утонул Lexus. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Авария случилась в поселке Ермишь.

По данным свидетелей, водитель не справился с резким поворотом и съехал на прилив платины.

«Водитель находится в коме, за его состоянием следят сасовские врачи», — говорится в сообщении.

Официальная информация пока не поступала.