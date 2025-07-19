В России обсуждается обязательная вакцинация для трудовых мигрантов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для трудовых мигрантов, желающих работать в России. Об этом сообщили в РИА «ФедералПресс» со ссылкой на члена Совета Ольгу Демичеву. Адвокат Андрей Алёшкин поддержал данную инициативу, отметив её необходимость и своевременность. По его словам, такая мера направлена на защиту граждан России, поскольку уровень медицины в некоторых странах, откуда приезжают мигранты, может быть ниже, чем в России. Алёшкин подчеркнул, что многие трудовые мигранты могут даже не осознавать, что являются носителями заболеваний. «Такие профилактические меры должны быть внедрены», — добавил он.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для трудовых мигрантов, желающих работать в России. Об этом сообщили в РИА «ФедералПресс» со ссылкой на члена Совета Ольгу Демичеву.

Адвокат Андрей Алёшкин поддержал данную инициативу, отметив её необходимость и своевременность. По его словам, такая мера направлена на защиту граждан России, поскольку уровень медицины в некоторых странах, откуда приезжают мигранты, может быть ниже, чем в России. Алёшкин подчеркнул, что многие трудовые мигранты могут даже не осознавать, что являются носителями заболеваний. «Такие профилактические меры должны быть внедрены», — добавил он.