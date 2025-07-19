Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 21/07 18:25
Нал. EUR 91.90 / 92.50 21/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 813
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 806
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 772
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 912
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России обсуждается обязательная вакцинация для трудовых мигрантов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для трудовых мигрантов, желающих работать в России. Об этом сообщили в РИА «ФедералПресс» со ссылкой на члена Совета Ольгу Демичеву. Адвокат Андрей Алёшкин поддержал данную инициативу, отметив её необходимость и своевременность. По его словам, такая мера направлена на защиту граждан России, поскольку уровень медицины в некоторых странах, откуда приезжают мигранты, может быть ниже, чем в России. Алёшкин подчеркнул, что многие трудовые мигранты могут даже не осознавать, что являются носителями заболеваний. «Такие профилактические меры должны быть внедрены», — добавил он.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для трудовых мигрантов, желающих работать в России. Об этом сообщили в РИА «ФедералПресс» со ссылкой на члена Совета Ольгу Демичеву.

Адвокат Андрей Алёшкин поддержал данную инициативу, отметив её необходимость и своевременность. По его словам, такая мера направлена на защиту граждан России, поскольку уровень медицины в некоторых странах, откуда приезжают мигранты, может быть ниже, чем в России. Алёшкин подчеркнул, что многие трудовые мигранты могут даже не осознавать, что являются носителями заболеваний. «Такие профилактические меры должны быть внедрены», — добавил он.