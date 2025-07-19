Рязанский приборный завод вошел в 18-й пакет санкций Евросоюза
«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — сказано в официальном журнале ЕС. Всего под ограничения попала 41 организация. Напомним, ранее сообщалось о согласовании Евросоюзом 18-ого пакета санкций против России.
Рязанский приборный завод вошел в 18-й пакет санкций Евросоюза. Об этом передает РИА Новости.
«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — сказано в официальном журнале ЕС.
Всего под ограничения попала 41 организация.
Напомним, ранее сообщалось о согласовании Евросоюзом 18-ого пакета санкций против России.