Рязанский приборный завод вошел в 18-й пакет санкций Евросоюза

«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — сказано в официальном журнале ЕС. Всего под ограничения попала 41 организация. Напомним, ранее сообщалось о согласовании Евросоюзом 18-ого пакета санкций против России.