ЕС согласовал «один из самых жестких» пакетов санкций против России

Отмечается, что в рамках 18-го пакета санкций будут запрещены «Северные потоки», снизятся предельные цены на российскую нефть. Также, Каллас упомянула санкции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Помимо этого, под ограничения попадут еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ, 22 российских банка. Потолок цены на нефть опустится до 47,6 долларов за баррель.

ЕС согласовал «один из самых жестких на сегодняшний день» пакетов санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дипломатии союза Каю Каллас.

Отмечается, что в рамках 18-го пакета санкций будут запрещены «Северные потоки», снизятся предельные цены на российскую нефть. Также, Каллас упомянула санкции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Помимо этого, под ограничения попадут еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ, 22 российских банка. Потолок цены на нефть опустится до 47,6 долларов за баррель.