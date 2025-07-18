Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
25°
Сбт, 19
25°
Вск, 20
22°
ЦБ USD 78.19 0.23 18/07
ЦБ EUR 90.97 0.41 18/07
Нал. USD 79.25 / 79.00 18/07 12:00
Нал. EUR 92.01 / 92.00 18/07 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 816
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 183
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 146
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ЕС согласовал «один из самых жестких» пакетов санкций против России
Отмечается, что в рамках 18-го пакета санкций будут запрещены «Северные потоки», снизятся предельные цены на российскую нефть. Также, Каллас упомянула санкции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Помимо этого, под ограничения попадут еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ, 22 российских банка. Потолок цены на нефть опустится до 47,6 долларов за баррель.

ЕС согласовал «один из самых жестких на сегодняшний день» пакетов санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дипломатии союза Каю Каллас.

Отмечается, что в рамках 18-го пакета санкций будут запрещены «Северные потоки», снизятся предельные цены на российскую нефть. Также, Каллас упомянула санкции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Помимо этого, под ограничения попадут еще 105 танкеров, перевозящих нефть РФ, 22 российских банка. Потолок цены на нефть опустится до 47,6 долларов за баррель.