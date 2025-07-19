Рязанка подожгла иномарку своего бывшего
В пожарную охрану обратился 30-летний мужчина и рассказал о его загоревшейся машине. Сотрудники МЧС и потушили пожар. Эксперты выяснили, что причина возгорания — поджог. Под кузовом нашли пластиковую емкость с бензином. Правоохранители выяснили у потерпевшего, что некоторое время назад он познакомился с 23-летней жительницей Рязанского районе, а после размолвки прекратил общение. Полицейские узнали, что девушка набирала топливо в бутылку на одной из АЗС. Ее причастность подтвердилась, злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.
Рязанка подожгла иномарку своего бывшего. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В пожарную охрану обратился 30-летний мужчина и рассказал о его загоревшейся машине.
Сотрудники МЧС и потушили пожар. Эксперты выяснили, что причина возгорания — поджог. Под кузовом нашли пластиковую емкость с бензином.
Правоохранители выяснили у потерпевшего, что некоторое время назад он познакомился с 23-летней жительницей Рязанского районе, а после размолвки прекратил общение.
Полицейские узнали, что девушка набирала топливо в бутылку на одной из АЗС. Ее причастность подтвердилась, злоумышленницу задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.