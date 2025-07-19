Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
25°
Вск, 20
26°
Пнд, 21
26°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.25 / 79.00 19/07 08:00
Нал. EUR 91.90 / 92.00 19/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
3 088
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 356
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 328
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 364
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанка подожгла иномарку своего бывшего
В пожарную охрану обратился 30-летний мужчина и рассказал о его загоревшейся машине. Сотрудники МЧС и потушили пожар. Эксперты выяснили, что причина возгорания — поджог. Под кузовом нашли пластиковую емкость с бензином. Правоохранители выяснили у потерпевшего, что некоторое время назад он познакомился с 23-летней жительницей Рязанского районе, а после размолвки прекратил общение. Полицейские узнали, что девушка набирала топливо в бутылку на одной из АЗС. Ее причастность подтвердилась, злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Рязанка подожгла иномарку своего бывшего. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В пожарную охрану обратился 30-летний мужчина и рассказал о его загоревшейся машине.

Сотрудники МЧС и потушили пожар. Эксперты выяснили, что причина возгорания — поджог. Под кузовом нашли пластиковую емкость с бензином.

Правоохранители выяснили у потерпевшего, что некоторое время назад он познакомился с 23-летней жительницей Рязанского районе, а после размолвки прекратил общение.

Полицейские узнали, что девушка набирала топливо в бутылку на одной из АЗС. Ее причастность подтвердилась, злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.