Рязанцев предупредили о грозе и возможном граде

По информации Рязанского ЦГМС, в ближайшие часы и до конца суток 19 июля на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе местами пройдут грозы, а в отдельных районах возможны ливни и град. Также синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра с порывами до 12-17 м/с. Жителям области рекомендуется быть осторожными и соблюдать меры предосторожности в условиях ухудшения погоды.