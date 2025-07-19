Россиянам рассказали, как снизить уровень стресса за 11 минут

Исследование, проведенное учеными из Университета Бундесвера в Мюнхене, показало, что даже короткая ежедневная практика йога-нидры, известной как «йогический сон», может значительно снизить уровень стресса и тревожности. Об этом сообщает издание «Газета. ру». Участники эксперимента, состоящего из 362 взрослых, занимались медитацией в течение двух месяцев, и результаты оказались обнадеживающими: всего 11 минут практики в день уже приносили заметные улучшения в психоэмоциональном состоянии и снижали уровень кортизола — главного гормона стресса. В ходе исследования участники были разделены на четыре группы: две группы занимались йога-нидрой (одна по 11 минут, другая по 30), третья группа слушала расслабляющую музыку, а четвертая служила контрольной. Анкеты и анализ слюны показали, что регулярная практика йога-нидры не только снижала уровень тревожности и депрессии, но и улучшала общее самочувствие. Особенно заметным эффектом обладала 30-минутная практика, которая помогала людям с высоким уровнем тревожности лучше сосредотачиваться на настоящем моменте и снижала утренний подъем кортизола. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы адаптировать практику к индивидуальным особенностям и изучить ее долгосрочные эффекты на здоровье.

Исследование, проведенное учеными из Университета Бундесвера в Мюнхене, показало, что даже короткая ежедневная практика йога-нидры, известной как «йогический сон», может значительно снизить уровень стресса и тревожности. Об этом сообщает издание «Газета. ру».

Участники эксперимента, состоящего из 362 взрослых, занимались медитацией в течение двух месяцев, и результаты оказались обнадеживающими: всего 11 минут практики в день уже приносили заметные улучшения в психоэмоциональном состоянии и снижали уровень кортизола — главного гормона стресса.

В ходе исследования участники были разделены на четыре группы: две группы занимались йога-нидрой (одна по 11 минут, другая по 30), третья группа слушала расслабляющую музыку, а четвертая служила контрольной. Анкеты и анализ слюны показали, что регулярная практика йога-нидры не только снижала уровень тревожности и депрессии, но и улучшала общее самочувствие. Особенно заметным эффектом обладала 30-минутная практика, которая помогала людям с высоким уровнем тревожности лучше сосредотачиваться на настоящем моменте и снижала утренний подъем кортизола.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы адаптировать практику к индивидуальным особенностям и изучить ее долгосрочные эффекты на здоровье.