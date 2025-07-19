На площади Победы продолжаются работы по благоустройству

Во время субботнего объезда на площади Победы состоялась рабочая встреча, посвященная текущим работам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Виталий Артемов в своем телеграм-канале. В настоящее время продолжается реконструкция Монумента и благоустройство прилегающей территории, где работы выполнены почти наполовину. На площадке частично уложена гранитная плитка, а также завершено обустройство тротуара со стороны улицы Чкалова. Подрядчик уже приступил к подготовке основания тротуара со стороны проезда Завражнова. Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Кроме того, на площади Победы продолжается реализация проекта «Чистое небо». Некоторые собственники сетей уже перенесли свои коммуникации под землю, а с остальными проведены встречи для разработки плана дальнейшей работы. Также планируется демонтаж бесхозных сетей.

Во время субботнего объезда на площади Победы состоялась рабочая встреча, посвященная текущим работам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Виталий Артемов в своем телеграм-канале.

В настоящее время продолжается реконструкция Монумента и благоустройство прилегающей территории, где работы выполнены почти наполовину.

На площадке частично уложена гранитная плитка, а также завершено обустройство тротуара со стороны улицы Чкалова. Подрядчик уже приступил к подготовке основания тротуара со стороны проезда Завражнова. Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Кроме того, на площади Победы продолжается реализация проекта «Чистое небо». Некоторые собственники сетей уже перенесли свои коммуникации под землю, а с остальными проведены встречи для разработки плана дальнейшей работы. Также планируется демонтаж бесхозных сетей.

Фото: Telegram Виталий Артемов