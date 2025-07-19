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На кругу возле улицы Грибоедова произошло ДТП
В Рязани на кругу возле улицы Грибоедова произошло ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязань».На видео видно, как один автомобиль, заворачивая налево и не рассчитав параметры, въехал в другой. Автора поста уточняет, что инцидент случился возле мясокомбината.

В Рязани на кругу возле улицы Грибоедова произошло ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязань».

На видео видно, как один автомобиль, заворачивая налево и не рассчитав параметры, въехал в другой.

Автора поста уточняет, что инцидент случился возле мясокомбината.

Фото: Рязань