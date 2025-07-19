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Инспекция по маломерным судам Рязанской области получила новый патрульный катер
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Рязанской области обновила свой парк современным оборудованием, получив новый патрульный катер РПК-640. Этот катер значительно улучшит возможности инспекторов при проведении рейдов по акваториям региона и в спасательных операциях. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону. Одной из ключевых особенностей нового катера является конструкция рубки, которая устраняет блики на лобовом стекле, обеспечивая лучшую видимость. Кроме того, катер оборудован системой из четырёх осушительных помп и плавучими блоками, что повышает его безопасность на воде. Техническое оснащение включает тепловизор и камеру слежения, что позволит более эффективно осуществлять контроль за водными путями.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Рязанской области обновила свой парк современным оборудованием, получив новый патрульный катер РПК-640. Этот катер значительно улучшит возможности инспекторов при проведении рейдов по акваториям региона и в спасательных операциях. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону.

Одной из ключевых особенностей нового катера является конструкция рубки, которая устраняет блики на лобовом стекле, обеспечивая лучшую видимость. Кроме того, катер оборудован системой из четырёх осушительных помп и плавучими блоками, что повышает его безопасность на воде. Техническое оснащение включает тепловизор и камеру слежения, что позволит более эффективно осуществлять контроль за водными путями.

Фото: МЧС России по Рязанской области