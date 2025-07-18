За ночь над регионами России сбили 73 украинских беспилотника

31 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 — над территорией Орловской области, 10 — над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, 4 — над территорией Республики Крым, 3 — над акваторией Азовского моря, по 2 над Смоленской и Нижегородской областями, по 1 — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря. Ранее БПЛА сбили и над Рязанской областью.