В Рязанской области пропала 38-летняя Надежда Казакова

Женщина ушла из дома в поселке Ухолово 16 июля 2025 года и не вернулась. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы каштанового цвета, глаза зелено-голубые. Одежда: неизвестно. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.