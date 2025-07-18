Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников

Очередной жертвой аферистов стал 71-летний рязанец. Пенсионеру под видом сотрудника спецслужб позвонил злоумышленник и сообщил, что с его банковского счета списываются деньги для финансирования преступной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, нужно задекларировать имеющиеся деньги, положив их на время в «безопасную» ячейку банка.

Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Очередной жертвой аферистов стал 71-летний рязанец. Пенсионеру под видом сотрудника спецслужб позвонил злоумышленник и сообщил, что с его банковского счета списываются деньги для финансирования преступной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, нужно задекларировать имеющиеся деньги, положив их на время в «безопасную» ячейку банка.

С этой целью к пенсионеру приедет курьер — «инкассатор» Росфинмониторинга. Пенсионер согласился выполнить требования неизвестного и на лестничной клетке передал 125 тысяч рублей молодому человеку.

Курьером оказался 23-летний ранее судимый за хранение наркотиков житель Москвы.

Возбуждено уголовное дело.