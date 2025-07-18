Рязанская прокуратура помогла участнику СВО устранить нарушения в трудовом стаже

Установлено, что заявитель с октября 2024 года работает в учреждении «Расчетно-хозяйственный центр для обеспечения деятельности учреждений культуры» в должности рабочего по обслуживанию зданий. При расчете трудового стажа работодателем вопреки требованиям закона не было учтено время прохождения им военной службы. Прокурор внес руководителю представление.

Рязанская прокуратура помогла участнику СВО устранить нарушения в трудовом стаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что заявитель с октября 2024 года работает в учреждении «Расчетно-хозяйственный центр для обеспечения деятельности учреждений культуры» в должности рабочего по обслуживанию зданий.

При расчете трудового стажа работодателем вопреки требованиям закона не было учтено время прохождения им военной службы.

Прокурор внес руководителю представление.

В стаж дополнительно включены 4 года 11 месяцев службы в Вооруженных Силах РФ.