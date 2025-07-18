Рязанская область заняла 12 место в рейтинге перспективности трудоустройства
По совокупности факторов регион входит в число наиболее перспективных субъектов Центрального федерального округа. Уровень безработицы в Рязанской области составил 2,1%. Средняя предлагаемая зарплата — 66200 рублей.
Рязанская область заняла 12 место в рейтинге перспективности трудоустройства среди регионов РФ. Об этом пишет сервис hh.ru.
По совокупности факторов регион входит в число наиболее перспективных субъектов Центрального федерального округа.
Уровень безработицы в Рязанской области составил 2,1%. Средняя предлагаемая зарплата — 66200 рублей.