Рязанская область заняла 12 место в рейтинге перспективности трудоустройства

По совокупности факторов регион входит в число наиболее перспективных субъектов Центрального федерального округа. Уровень безработицы в Рязанской области составил 2,1%. Средняя предлагаемая зарплата — 66200 рублей.