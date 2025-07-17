Женщины подрались в подъезде многоквартирного дома в Рязани

Инцидент произошел в доме на улице Великанова. Между 45-летней и 36-летней рязанками произошел конфликт, переросший в драку. Отмечается, что в потасовку также вмешался муж 36-летней женщины, который нанес несколько ударов ее оппонентке. Обе женщины обратились в полицию. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Женщины подрались в подъезде многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в доме на улице Великанова. Между 45-летней и 36-летней рязанками произошел конфликт, переросший в драку. Отмечается, что в потасовку также вмешался муж 36-летней женщины, который нанес несколько ударов ее оппонентке.

Обе женщины обратились в полицию. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.