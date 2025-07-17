За ночь над российскими регионами сбили 122 беспилотника ВСУ

По данным Минобороны, налету БПЛА подверглись: Брянская, Курская, Орловская, Смоленская, Воронежская, Белгородская, Калужская, Тульская, Липецкая, Ленинградская области, Республика Крым и Московский регион. Больше всего дронов ликвидировали в Брянске. Их число составило 43, следом Курск — 38 штук и Орловская область — 10 беспилотников. Ранее стало известно, что в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА.