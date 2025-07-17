Второе ДТП на одной дороге случилось в Рязани

Речь идет о Куйбышевском шоссе, где ранее столкнулись фура и «ГАЗель». На этот раз в аварию попали две легковушки. Судя по кадрам, никто не пострадал. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке собирается пробка.

Второе ДТП на одной дороге случилось в Рязани. Об этом в четверг, 17 июля, написали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Речь идет о Куйбышевском шоссе, где ранее столкнулись фура и «ГАЗель». На этот раз в аварию попали две легковушки.

Судя по кадрам, никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке собирается пробка.